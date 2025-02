Quotidiano.net - Thales Alenia Space: contratto con il Mohammed Bin Rashid Space Centre per Airlock lunare

Leggi su Quotidiano.net

Ildicon ilBin, per la progettazione e lo sviluppo del modulo emiratinoche sarà agganciato alla stazione spaziale cisLunar Gateway - commenta Massimo Claudio Comparini, managing director dellabusiness unit di Leonardo e presidente di, è "un importante riconoscimento a livello mondiale per il settore spaziale nazionale, sinonimo di assoluta eccellenza tecnologica, giunto pochi giorni dopo l'assegnazione all'Italia dello sviluppo del primo landereuropeo, Argonaut. L'Italia e tutto il suo ecosistema industriale di filiera e scientifico, sotto la guida delle nostre istituzioni e dell'Agenzia Spaziale Italiana, conferma il proprio impegno nel portare eccellenza e innovazione made in Italy sulla Luna ed oltre, rafforzando il proprio ruolo nella cooperazione internazionale e l'ambizione nel traguardare nuove conquiste scientifiche e tecnologiche".