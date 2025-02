Text To Speech in italiano per convertire testo in voce parlata con IA

Leggi su .com

Sono lontani i tempi delle voci robotiche dei computer; negli ultimi anni, la tecnologiaTo(TTS), ovvero la sintesi vocale, ha fatto passi da gigante grazie all'intelligenza artificiale, diventando uno strumento indispensabile in molti ambiti. Che tu sia uno studente, un professionista o semplicemente un appassionato di tecnologia, la possibilità diilinpuò semplificarti la vita in modi che non avresti mai immaginato.IlToè la tecnologia che converte ilscritto in audio, permettendo di ascoltare invece di leggere. Questa tecnologia è particolarmente utile per chi ha difficoltà visive, per chi vuole ottimizzare il proprio tempo (ad esempio, ascoltando documenti mentre si è in movimento) o per creare contenuti audio a partire da testi.