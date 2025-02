Cultweb.it - Testo e traduzione italiana di Zappatore, la canzone simbolo di Mario Merola

era ladella sceneggiata napoletana, portata al successo dal. Fu scritta da Libero Bovio e pubblicata nel 1928. Interpretata per la prima volta da Gennaro Pasquariello divenne in breve tempo molto popolare. Tanto da diventare uno spettacolo teatrale due anni dopo. Nellasi racconta la storia di un uomo molto umile, unoappunto, che deve “recuperare” il rapporto col figlio, diventato un celebre avvocato, sempre più distante dai genitori che hanno lavorato duramente per farlo arrivare al successo. In una situazione surreale, losi presenta in un party chic, con donne truccate e uomini eleganti, e si rivolge al figlio, che finge di non conoscerlo. In un crescendo di emozioni, il padre obbliga il figlio a inginocchiarsi e a baciargli le mani.