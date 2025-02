Lanazione.it - Terza tappa del percorso ‘Crescere insieme’ in Casentino dedicato alle famigli

Arezzo, 4 febbraio 2025 – Promuovere un uso consapevole degli smartphone all’interno dellee per favorire una crescita sana dei minori. È questo l’obiettivo del terzo incontropromosso dalla zona distretto deldell’Asl Toscana sud est per fornire ai genitori consigli e informazioni utili, dall’alimentazione nei primi mesi di vitavaccinazioni fino all’utilizzo consapevole dei dispostivi digitali. Ladel ciclo di incontri “e accese, telefoni spenti: insieme per una crescita sana” si svolgerà oggi pomeriggioore 17.30, presso la scuola dell’infanzia Bibbiena Stazione ed è realizzata in collaborazione con le pediatre Cristina Novarini e Annalisa Micheli. L’appuntamento èall’uso e all’ abuso degli smartphone da parte dei minori e lo scopo dell’incontro è rendere maggiormente consapevoli i genitori sulle conseguenze negative che un utilizzo senza controllo dei dispositivi digitali può produrre su bambini e adolescenti.