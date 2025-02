Quifinanza.it - Terza spunta blu su WhatsApp, la bufala è virale

non sta per introdurre lablu per gli screenshot alle chat. La notizia circola ciclicamente sui social network da anni, nonostante l’elenco delle funzioni introdotte di giorni in giorno nella versione test dell’applicazione sia disponibile online.L’idea della funzione prende ispirazione da Snapchat, applicazione che ha reso popolari i messaggi effimeri e le storie, ma che comunica all’utente quando questi vengono stati salvati come immagine dal proprio interlocutore. La beta di, anche senzablu, sta comunque testando alcune funzioni interessanti per gli utenti che potrebbero presto essere implementate anche nella versione definitiva dell’applicazione di Meta.WhastApp non sta testando labluIl sistema di spunte dinon sta per cambiare.