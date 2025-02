Quotidiano.net - Terremoto Santorini, ora trema anche la Turchia: timori per l’ipotesi tsunami

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 febbraio 2025 – Non soloe la vicina Amorgos,laper lo sciame sismico nel mar Egeo. L’allarme cresce dopo la sequenza di scosse che da sabato non concede tregua all’isola greca, tanto che in 9mila sui circa 15.500 residenti hanno già abbandonato le loro case. In base a quanto reso noto dall'osservatorio di geofisica turco di Kandilli sono circa 800 le scosse registrate dallo scorso 27 gennaio a oggi, la più forte delle quali, di magnitudo 5.2, a 7 km di profondità ha fattore non solo le isole dell'Egeo male provincie turche di Smirne, Aydin ed Usak. epa11874508 Residents and visitors wait to leave the island due to the increased seismic activity, at the port of Athinios inisland, Greece, 04 February 2025. The municipality Thera () advised the emptying of water from swimming pools, banned all construction work and forbid access to the Athinio port, except when ships are docking, due to a wave of seismic activity.