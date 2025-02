Unlimitednews.it - Terremoto Santorini, il geologo Mario Tozzi: «Fenomeno tettonico, il supervulcano non c’entra.

Leggi su Unlimitednews.it

L’origine dei terremoti che stanno colpendo in questi giorninon sembra legata al». A dirlo è, divulgatore scientifico, saggista ed autore, che intervistato al Messaggero ha fatto il punto su quanto sta accadendo in Grecia. “Responsabile” delle ottocento scosse avvertite tra la celebre isola vulcanica die quella di Amorgos non sarebbe infatti il vulcano, bensì la posizione dell’arcipelago delle Cicladi.Unlimited News - Notizie dal mondo