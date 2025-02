Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, la scossa all’improvviso: tanta paura tra i residenti

La terra è tornata a tremare in questi minuti: una scossa di magnitudo 3.6 è stata infatti registrata oggi, 4 febbraio, dall'Ingv a Roccadaspide, in provincia di Salerno vicino a Castel San Lorenzo, tra gli Alburni e il Cilento. Il sisma è stato avvertito in diverse località del Cilento, come testimoniato dai post di tanti utenti che hanno raccontato in rete l'accaduto, confessando di aver avuto molta paura. L'evento sismico è avvenuto a una profondità di 336 km. I comuni limitrofi, tra cui Capaccio Paestum e Altavilla Silentina, non hanno al momento segnalato danni a persone o edifici. Le autorità locali, in collaborazione con la Protezione Civile, stanno monitorando la situazione.