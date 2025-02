Anteprima24.it - Terremoto di magnitudo 3.6 nel Salernitano, nessun danno

Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato questo pomeriggio alle 18.51 con epicentro a Roccadaspide, nel Salernitano. Il sisma si è verificato a una profondità di oltre 330 chilometri, risultando impercettibile per la popolazione. Non sono stati segnalati danni né a persone né a cose. L'evento sismico non ha avuto effetti significativi sulla superficie proprio a causa della grande profondità dell'ipocentro.