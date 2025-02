Napolitoday.it - Terremoto al Comune di Ercolano: Bonajuto azzera la giunta

Leggi su Napolitoday.it

"Sono una persona libera, ho sempre lavorato per il bene della mia città e per me la dignità ha ancora un valore" Queste le parole di Ciro Buonajuto, primo cittadino di, dopo la decisione dire lacomunale. "Sono fermamente convinto che la mediazione sia un elemento.