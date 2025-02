Napolitoday.it - Terra dei fuochi, i familiari delle vittime: "Così lo Stato ha ucciso i nostri figli" |VIDEO

Leggi su Napolitoday.it

Pochi giorni fa, l'Italia è stata condannata dalla Corte europea per i diritti dell'uomo per aver violato il diritto alla vita nel territorio conosciuto comedei. In molti hanno perso la vita, ammalati a causa dell'inquinamento della, dell'aria e dell'acqua. Come Vincenza.