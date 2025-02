Sport.quotidiano.net - Ternana, finale di mercato movimentato. Fari su Brignola, lungo stop per Romeo

diper Federico. A complicare le cose in casac’è anche il lieve malore accusato da Carlo Mammarella prima della partita di domenica scorsa. Il diesse rossoverde si è dovuto trattenere per accertamenti all’ospedale di Legnago e dunque non è stato presente a Milano per l’ultimo giorno di contrattazioni. Mammarella è comunque rimasto in costante contatto con il presidente Stefano D’Alessandro e il direttore operativo Giuseppe Mangiarano che hanno agito in prima persona per portare avanti quanto con lui concordato in precedenza. La diagnosi relativa a, infortunatosi nella sfida con il Legnago, è "lesione di 2° grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro". Si può ipotizzare unodi circa due mesi ed è una perdita molto pesante per lo scacchiere tattico di Ignazio Abate.