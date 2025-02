Dayitalianews.com - Termosifoni spenti e acqua razionata per tagliare i costi delle bollette: la moglie esasperata denuncia il marito

Una convivenza diventata ormai insopportabile a causamanie del, che la costringeva a lavarsi con l’e a tenere i riscaldamentianche in pieno inverno persui. La donna, esausta ed, ha deciso dire ilper violenza privata.Maniaco del risparmio, a costo di avere una “casa-ghiacciaia”I fatti si sono svolti a Bari, dove il58enne avrebbe imposto alla45enne un regime di vita spartano, per usare un eufemismo. L’calda eraal minimo e la donna poteva lavarsi solo per pochi minuti in determinati periodi della giornata. Di accendere inon se ne parlava proprio, infatti la 45enne era costretta a indossare più abiti la notte per non patire il freddo.In casa i litigi erano frequenti per le imposizione dell’uomo, che pur di risparmiare aveva applicato dello scotch sugli infissi per evitare gli spifferi, ma il rimedio non ha dato grandi risultati.