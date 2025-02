Viterbotoday.it - Terminati i solai di copertura della nuova scuola del Pallone: "Rispettati tutti i requisiti urbanistici"

Leggi su Viterbotoday.it

Posizionata a Vitorchiano la tradizionale bandiera tricolore suidi, appenadell'infanzia e nido comunale in costruzione in località. Sono state infatti ultimate venerdì scorso, con gli ultimi getti per realizzare le falde di