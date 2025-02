Liberoquotidiano.it - TERME&SPA ITALIA AL VILLAGGIO THERMALIA by FEDERTERME

Terme&SPA, gruppo leader nel panorama del benessere termale nazionale, partecipa anche quest'anno alla BIT Milano 2025, la più importante fiera internazionale del turismo in. Le aziende del gruppo Terme di Saturnia Natural Destination, Terme di Chianciano e Monticello SPA e la grande novità De Montel - Terme Milano – in apertura il prossimo aprile – saranno protagoniste delby(Pav 9P - Stand P01 - P11 - T02 - T12), lo spazio dedicato al turismo termale e al wellnessno. Il lunedì 10 febbraio sarà dedicato a un imperdibile panel di approfondimento, che esplorerà le nuove frontiere del benessere termale, offrendo uno sguardo privilegiato sulle innovazioni del gruppo Terme&SPA. Dalle 15:15 alle 15:55 si terrà l'incontro intitolato "Heritage e longevità: dalla tradizione delle acque di Saturnia a De Montel, le nuove terme di Milano", un viaggio che mette in luce come il patrimonio unico delle acque termaline possa evolversi in chiave moderna, abbracciando sia la tradizione che l'innovazione.