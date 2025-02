Lanazione.it - Tentano di rubare bici da corsa di un poliziotto che li scopre. Due giovani inseguiti e arrestati

La Polizia di Stato di Lucca ha arrestato due cittadini marocchini di 27 e 18 anni per tentato furto. Avevano scelto l’obiettivo sbagliato: l’abitazione di un. Uno dei dueabita a Ponte a Moriano, l’altro a Castelnuovo Garfagnana. I due sono stati sorpresi dallo stesso proprietario nel giardino di casa, mentre stavano portando via unacletta dadel valore di 4mila euro. L’episodio è accaduto intorno alle 15 di domenica s, nella zona di San Pietro a Vico. Unin servizio alla Squadra Mobile, nel rientrare a casa, ha sorpreso nel giardino della propria abitazione un giovane che gli stava portando via la suacletta da. Una volta sorpreso, il giovane è scappato inseguito dall’agente fuori servizio che nel frattempo ha avvisato il 112. La volante della Questura, su indicazione del collega che si era messo all’inseguimento, è riuscita dopo pochi minuti ad intercettare e fermare il presunto ladro, un cittadino marocchino di appena 18 anni.