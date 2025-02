Ilgiorno.it - Tensioni nel coro del Duomo, lettera di protesta sul direttore: monsignor Massimo Palombella accusato di “comportamenti offensivi”

Milano – Un’indagine “di clima“ - affidata alla nota società di consulenza ‘Ernst & Young’ - è stata avviata dalla Veneranda Fabbrica delper fare chiarezza su alcuneinterne alla Cappella musicale del. Segnalazioni arrivate anche a mezzo stampa, con la richiesta dell’anonimato “per evitare ritorsioni”. In particolare, alcuni genitori dei piccoli cantori e coristi adulti contestano presunti“poco rispettosi” del maestro,della Cappella musicale del, “scoppi d’ira, minacce, frasi offensive e discriminatorie” ai cantori e anche agli addetti alla sorveglianza della Cattedrale. Una lungaè stata inviata anche all’attenzione dell’arcivescovo Mario Delpini il 14 dicembre, in cui si segnala anche che dopo gli “iniziali entusiasmi”, “un numero crescente di coristi rinuncia a cantare per evitare di essere oggetto di aggressioni verbali”.