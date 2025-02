Sport.quotidiano.net - Tennis, la Halep dice basta: “E’ stato bellissimo”

Quello perso oggi in casa contro Lucia Bronzetti a Cluj (1-6, 1-6) èl'ultimo incontro della carriera di Simona. Lata romena ex numero uno del mondo Wta, e vincitrice di due titoli Slam, ha infatti annunciato subito dopo il suo ritiro dalprofessionistico. Una sorpresa solo fino ad un certo punto, visto che la campionessa 33enne nei giorni scorsi aveva accennato ad una possibile decisione di questo tipo a causa dei continui problemi al ginocchio. ''In questi giorni ho pensato spesso a quale sarebbeil mio futuro - ha detto la-. Stasera non so se è con tristezza o con gioia, o con entrambi questi sentimenti. Ho sentito di dover prendere questa decisione anche perché sono sempre stata onesta con me stessa e con il mio fisico, che non tornerà più ad essere quello che era.