Gamberorosso.it - Tenimenti d'Alessandro passa di mano: Fèlsina compra le quote di maggioranza

d'cede ledinella galassia di. Le famiglie Calabresi e Poggiali hanno annunciato un'intesa che prevede da parte di quest'ultima l'acquisizione delledidella tenuta con sede a Cortona (frazione Manzano), in provincia di Arezzo. Fondata nel 1967,d'possiede circa 30 ettari vitati, in un territorio particolarmente vocato per il Syrah, che è il vino simbolo della cantina, e per il Viognier. L'azienda è dal 2016 certificata biologica. Si punta al rilancio e all'apertura di un nuovo capitolo.Nuova avventura dopo il Chianti ClassicoL'operazione, come fanno sapere i fratelli Giovanni, Nicolò e Domenico Poggiali, è stata realizzata attraverso una società terza che riunisce, da un lato, la famiglia Calabresi, che mantiene una quota all’interno dell’azienda, e la famiglia Poggiali, che ha acquisito la