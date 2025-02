Amica.it - Tendenza tailleur mini, come Kendall Jenner in Dolce&Gabbana

Per l’inaugurazione del ristorante messicano Amaya a Las Vegas,ha presenziato all’evento con un completo in versioneispirato agli anni ’90.La modella ha scelto unin crêpe di lana di Dolce&Gabbana composto da giacca strutturata monopetto, con pince che evidenziano il punto vita, egonna. Completa la mise con un paio di sandali con cinturini sottilissimi, perfetti per aggiungere un tocco seducente all’ensemble. Cheabbia sviluppato un’ossessione per ilcon la gonna è chiaro già da qualche tempo. Alla settimana dell’Alta Moda P/E 2025 di Parigi, la modella ha indossato un completo firmato Alberta Ferretti composto da longuette e giacca portata direttamente sulla pelle. GUARDA LE FOTOindossare il completo maschile al femle Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAin Dolce&Gabbana Amica.