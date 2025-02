Notizie.com - Temu, occhio alle truffe: fate attenzione soprattutto a queste 5 minacce

Se anche voi comprate qualcosina sul colosso dell’e-commerce cinese, dovete fare moltaa questi 5 aspetti.– notizie.comNell’era digitale, lo shopping online è diventato una pratica quotidiana per milioni di persone in tutto il mondo. Tra i giganti dell’e-commerce che hanno catturato l’del pubblico globale,spicca per i suoi prezzi incredibilmente competitivi e la sua capacità di connettersi direttamente con i clienti attraverso la sua app mobile, una delle più scaricate a livello internazionale. Tuttavia, come ogni medaglia ha il suo rovescio, anche l’esperienza d’acquisto supuò nascondere insidie non trascurabili.cinque tipologie di FrodiRecentemente, ESET, azienda leader nel campo della cybersicurezza, ha messo in evidenza almeno cinque tipologie di frodi comuni che gli utenti didovrebbero conoscere per proteggersi da eventuali