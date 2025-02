Movieplayer.it - Temptation Island Spagna nel caos: lei fa sesso con un tentatore, il fidanzato in fuga verso il villaggio

Nell'ultima puntata dispagnolo un concorrente, Montoya, ha avuto un crollo quando ha scoperto che la sua fidanzata è andata a letto con un. È successo il finimondo a(titolo originale: La Isla de las tentaciones) quando unha scoperto dai video che la sua ragazza aveva fattocon un. Davanti alle immagini esplicite, il ragazzo non è riuscito a contenere la sua frustrazione ed è scappato per raggiungere la compagna Anita. Nulla hanno potuto la conduttrice e i cameraman, come si vede dalle prima clip circolate in rete. Montoya, il concorrente tradito, alla fidanzata: "Pu**ana! Te ne pentirai" La puntata integrale è andata in onda ieri sera, così oggi su molti giornali spagnoli e sui social non .