Secoloditalia.it - Temptation Island, lei fa sesso con il “tentatore”, il fidanzato irrompe come un pazzo nel villaggio (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Non resiste al tradimento della fidanzata. Così scappa in diretta e assalta ildi, mentre lei è intenta ad avere un rapporto sessuale con un altro concorrente. Un episodio che ricorda quello con protagonista Ciro Petrone che, duranteVip, per raggiungere l’allora fidanzata Federica Caputo, compì un slalom tra cameramen e responsabili di produzione. Il dramma della gelosianella versione spagnola del programma La Isla de las Tentaciones 6. Il ‘fuggitivo’ questa volta si chiama Montoya che,raccontano i quotidiani spagnoli, ha regalato ai telespettatori una “perla” che gli amanti del programma super-trash difficilmente dimenticheranno. Guardando la sua fidanzata Anita che si lascia andare con il “” Manuel, nonostante le telecamere puntate sul letto, è fuggito verso Villa Playa, nonostante i tentativi della produzione di fermarlo.