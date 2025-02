Bergamonews.it - Tempo asciutto e soleggiato: pericolo nebbia nelle ore più fredde

Leggi su Bergamonews.it

L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale proteggerà fino a giovedì anche il nord Italia dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche, favorendo conraneamente la discesa sull’est del continente di aria più fredda che tende a lambire anche la nostra penisola.I prossimi giorni sulla Lombardia saranno pertanto caratterizzati da, con solamente il passaggio di qualche velatura e la formazione di nebbie in pianuraore più.Da venerdì l’indebolimento dell’alta pressione permetterà all’aria fredda dal nord Europa di raggiungere anche la nostra regione, determinando un peggioramento del.Le temperature subiranno una lieve diminuzione nei prossimi giorni, con le minime in pianura che torneranno prossime agli zero gradi, mentre un calo più significativo delle massime è atteso da venerdì.