Teatro il Ferruccio, il via ufficiale al cantiere

Empoli, 4 febbraio 2025 – Partito ufficialmente ieri ilper la realizzazione del nuovoildi Empoli nell'area del Palazzo delle Esposizioni. In loco erano presenti per l'amministrazione comunale il sindaco Alessio Mantellassi, gli assessori Simone Falorni per i Lavori Pubblici e Matteo Bensi per la Cultura, mentre per gli uffici tecnici comunali erano presenti Roberta Scardigli, Dirigente Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Giulia Marconcini, Coordinatore della sicurezza in progettazione e Supporto al Rup. Presenti gli architetti Mirco Donati ed Eugenio Pucci e i rappresentanti della ditta esecutrice. È stata invitata a partecipare anche Brenda Barnini, ex sindaca che ha dato il via al progetto, seguendo la prima fase di studi e presentazione della domanda in pieno periodo Covid fino a fine mandato.