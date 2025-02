Teatro | al Nuovo ‘Il Colloquio’ con progetto e regia Eduardo Di Pietro

Leggi su Ildenaro.it

È stato il sistema di ammissione ai colloqui periodici con i detenuti nel carcere partenopeo di Poggioreale a ispirare lo spettacolo ‘IldiDi, che firma anche la, in scena da sabato 8 febbraio alle ore 19.00 (in replica domenica 9) neldi NAPOLI . Presentato da Collettivo lunAzione, l’allestimento, vincitore del “Premio Scenario Periferie 2019”, “Premio Fersen alla2021” e finalista “IN-BOX 2021”, vede interpreti in scena Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino, con i costumi a cura di Federica Del Gaudio. Tre donne, tra tanti altri in coda, sottolinea una nota di presentazione dello spettacolo, “attendono stancamente l’inizio degli incontri con i detenuti. Portano oggetti da recapitare all’interno, una di loro è incinta: in maniera diversa, desiderano l’ accesso al luogo che per ognuna custodisce un legame”.