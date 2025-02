Digital-news.it - TCL porta FIFA+ sui suoi TV: contenuti esclusivi e documentari calcistici gratis per gli utenti

TCL, sponsor delle Nazionali di calcio Italiane FIGC e secondo brand al mondo per i TV1, annuncia una collaborazione con(Fédération Internationale de Football Association) per integrare il canale FAST dinella sua piattaforma streaming integrata e gratuita, TCL Channel.A partire da oggi, glidi TCL in Italia, Francia, Spagna, Germania, Brasile, Messico e Australia potranno accedere agli emozionantidisenza bisogno di installazioni o costi aggiuntivi. Tra i programmi inclusi, troviamo live action, archivi iconici e, che offrono una panoramica completa del mondo del calcio.La lunga relazione di TCL con il mondo del calcio è ampiamente riconosciuta. In America Latina, TCL è stata sponsor costante della Copa America e della Copa Libertadores, oltre a essere partner della nazionale di calcio brasiliana.