Ilgiorno.it - Tassa sulla salute, Giorgetti non fa sconti: va pagata, dai frontalieri o dai Comuni

Leggi su Ilgiorno.it

Varese - Le tasse sono sempre invise, ma quellaa carico dei vecchirischia di diventare un vero e proprio caso politico. Già prevista nella Finanziaria 2024 e mai entrata in vigore per l’impossibilità di farsi consegnare dalla Svizzera gli elenchi dei lavoratori soggetti al provvedimento la gabella è stata confermata anche nella Legge di Bilancio approvata nelle scorse settimane, con il Governo che invita iad aderire al più presto minacciando sanzioni per chi continuerà a ignorare il provvedimento. Sul tema è intervenuto, gettando benzina sul fuoco, anche il ministro dell’Economia, Giancarlo, che intervenendo a margine della presentazione dell’associazione ‘La Lombardia che vorrei’, è tornato sul tema della. “Qualcuno deve pagare i costi della sanità.