Targa dell’auto modificata. Sanzione da duemila euro

CODOGNO (Lodi)Aveva modificato lain maniera ingegnosa grattando la lettera E per trasformarla in F, evidentemente per mandare in tilt le telecamere di videosorveglianza: un corriere di nazionalità indiana è stato pizzicato dalla polizia locale durante un controllo ed è stato sanzionato con una maxi multa die il sequestro delle targhe contraffatte. Gli agenti hanno fermato un Fiat Ducato, ma il controllo li ha fatti subito insospettire in quanto, numeri alla mano da verificare, avrebbero dovuto trovare davanti a loro una Lancia Y. La sorpresa è durata poco: una delle due lettere era statacon l’obiettivo di non prendere una multa qualora fosse entrato in una ztl o passato davanti a un telelaser. La polizia locale ha inoltre bloccato un automobilista italiano di 70 anni, recidivo nel non pagare l’assicurazione: in otto mesi, si era “dimenticato“ due volte di sottoscriverla.