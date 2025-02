Tarantinitime.it - Taranto FC, la società risponde ad Apex: “Affermazioni gravi e lesive”

Tarantini Time QuotidianoLa, nella persona del socio di maggioranza, si ritrova ancora una volta, nonché ultima, costretta are dellediffuse dallaCapital Global LLC, la quale, probabilmente, non sapendo più come apparire sui giornali, decide di continuare a pubblicare settimanalmente comunicati stampa contenenti dichiarazioni false e fuorvianti.È del tutto irragionevole che si sollevi nuovamente la questione di una “controfferta” da parte di chi ha sistematicamente disatteso gli obblighi derivanti da un accordo preliminare, pur essendo consapevole delle responsabilità risarcitorie previste dall’accordo vincolante. LaCapital Global LLC ha mantenuto un silenzio prolungato e si è fatta assente per un periodo significativo, per poi presentarsi in maniera inappropriata come soggetto pronto a riprendere la trattativa, nonostante le evidenti conseguenze delle sue inadempienze.