Talebani fanno irruzione in radio donne

19.05 Le autorità talebane dell'Afghanistan hanno fattonella stazionefemminileBegum e hanno arrestato due dipendenti. Lo ha denunciato l'emittente con un comunicato con il quale si chiede il rilascio del personale arrestato. Il Fondo della Nazioni Unite per la Popolazione (Unfpa) ha lanciato l'allarme sulle conseguenze in Afghanistan del taglio degli aiuti umanitari da parte degli Stati Uniti. Secondo una stima ci potrebbero essere 1.200 morti in più per cause legate a gravidanza e parto.