Metropolitanmagazine.it - Taiwan e i nuovi (stretti) rapporti commerciali con gli USA

si smarca dalla Cina: sostegno alle aziende per investire negli USA.ha annunciato un piano di supporto per le sue aziende hi-tech che vogliono trasferire la produzione negli Stati Uniti. La decisione arriva in risposta aidazi imposti da Donald Trump su Cina, Canada e Messico.Molte impreseesi hanno stabilimenti in Cina e Messico, ora nel mirino delle politiche protezioniste USA. Le nuove tariffe doganali su componenti elettroniche e microchip rischiano di danneggiare le società dell’isola, spinte così a delocalizzare negli USA per evitare penalizzazioni.Il piano economico diprevede gli USAIl Ministero dell’Economia diha pubblicato una nota dettagliata sulle misure di sostegno. L’obiettivo è aiutare le aziende a investire negli Stati Uniti fornendo:Informazioni sugli Stati americani più vantaggiosi per aprire stabilimenti.