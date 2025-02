Tabellone Wta 500 Abu Dhabi 2025 | accoppiamenti e risultati

Leggi su Sportface.it

Ilcon tutti glie iturno per turno del torneo Wta 500 di Abu, in programma dal 3 all’8 febbraio. Il circuito femminile sbarca in terra emiratina per questo appuntamento prestigioso, essendo un torneo 500 e non 250, dunque con un montepremi più ricco e più punti da assegnare per il ranking. E’ per questo che troveremo un main draw decisamente affascinante: la numero uno del seeding è la kazaka Rybakina, testa di serie numero due la spagnola Badosa. Presenti anche Kasatkina, Ostapenko e Samsonova come principali contendenti per la vittoria. Non c’è alcuna azzurra iscritta né alprincipale né in quello cadetto di qualificazione, ma potremo assistere a una settimana (o meglio, sei giorni, visto che la finale è programmata per sabato 8 febbraio) ricca di emozioni.