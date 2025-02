Internews24.com - Tabellone calciomercato invernale Inter 2025: tutti i trasferimenti in entrata e in uscita

di Redazione: acquisti e cessioni dei nerazzurri.i movimenti tra Prima squadra,Women e PrimaveraAcquisti e cessioni deldel.LEGENDA – D (titolo definitivo), P (prestito), FP (fine prestito), S (svincolato), R (riscattato), RESC (rescissione)Acquisti: Zalewski (c, Roma, P) Sucic (c, Dinamo Zagabria per giugno)Cessioni: Palacios (d, Monza, P) Buchanan (c, Villarreal, P) Radu (P, Venezia)WOMENAcquisti: Schough (Rosengaard, D).Cessioni: Kullashi (Napoli, P), Diaz (Fleury, P), Fracaros (Freedom Fc, P).PRIMAVERAAcquisti: Vukoje (Ofk Grbalj D)Cessioni: /QUI: TUTTE LE ULTIME DILIVE