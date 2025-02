Tabellone Atp 500 Rotterdam 2025 | accoppiamenti e risultati

Leggi su Sportface.it

Ilcon tutti glie iturno per turno del torneo Atp 500 di, in programma dal 3 al 9 febbraio. Si torna in Olanda per uno degli appuntamenti più prestigiosi del torneo, visto che si tratta di un cinquecento con tanti big al via. Non ci sarà però Jannik Sinner, che dopo aver vinto per il secondo anno consecutivo gli Australian Open ha preferito dare forfait, lui che aveva trionfato proprio qua un anno fa, per recuperare al meglio in vista dei prossimi impegni. La testa di serie numero uno, allora, è Carlos Alcaraz, mentre Daniil Medvedev è il numero due del seeding. Tra gli altri tennisti di alto livello, anche Rublev e Rune, ma c’è una pattuglia italiana piuttosto nutrita con Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, in attesa di capire se anche Andrea Vavassori e Matteo Bellucci potranno superare le qualificazioni e unirsi al main draw.