Sveziapremier | la peggiore sparatoria

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.30 A Orebro c'è stata la"di massa"nella storia della Svezia. Lo ha detto il primo ministro svedese Ulf Kristeon in conferenza stampa, sullaavvenuta in una scuola per adulti che ha provocato una decina di vittime."Oggi abbiamo assistito alla violenza brutale contro persone completamente innocenti", ha dichiarato. "Molte domande rimangono senza risposta e nemmeno io ne posso fornire.Ma verrà il momento in cui sapremo cos'è successo,come è potuto accadere e quali sono i motivi.Non facciamo supposizioni".