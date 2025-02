Lapresse.it - Svezia, spari in una scuola a Orebo: la polizia circonda l’edificio

Cinque persone sono rimaste colpite da colpi di arma da fuoco in unaper adulti in. L’istituto si trova a Orebro, a circa 200 chilometri a ovest di Stoccolma. Laè intervenuta e ha confermato che il presunto autore della sparatoria in unadi Orebro inè fra le cinque persone rimaste ferite. La, chiamata Campus Risbergska, viene frequentata da studenti che hanno più di 20 anni. Vengono offerti corsi diprimaria e secondaria superiore, oltre a corsi di svedese per immigrati, formazione professionale e programmi per persone con disabilità intellettiva.