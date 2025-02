Lapresse.it - Svezia, spari in scuola per adulti a Orebro: almeno cinque persone colpite

La polizia svedese ha dichiarato chesono rimasteda colpi di arma da fuoco in un centro di formazione perin. L’entità delle ferite non è stata immediatamente chiarita. Il centro di formazione persi trova a, a circa 200 chilometri a ovest di Stoccolma.La polizia non ha detto se il sospetto è stato arrestato. Alcune parti dellasono state evacuate e lesi sono rifugiate negli edifici vicini. “Le notizie di violenza asono molto gravi. La polizia è sul posto e l’operazione è in pieno svolgimento. Il governo è in stretto contatto con la polizia e segue da vicino gli sviluppi”, ha dichiarato il ministro della Giustizia Gunnar Strömmer all’agenzia di stampa svedese TT.