Svezia sparatoria in una scuola di Örebro Cinque feriti tra cui l’attentatore Le tv svedesi | Diversi morti – Il video

Leggi su Open.online

Sono, di cui uno grave: questo il bilancio dellanellaCampus Risbergska di Orebro, a ovest di Stoccolma, in. L’autore è vivo e risulta nel bilancio dei. In precedenza L’Expressen aveva pubblicato la notizia secondo cui l’uomo si sarebbe ucciso, adesso smentita dalle autorità. «Al momento non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni, ma si tratta di una persona ferita che presumiamo sia l’autore del reato», afferma la polizia svedese. L’emittente Svt parla anche di un numero imprecisato dima l’aspetto dei decessi finora non è stato confermato dalla polizia. Il cordoglio del primo ministro«È con tristezza che ho ricevuto la notizia del terribile atto di violenza avvenuto a Orebro. I miei pensieri vanno a coloro che sono stati colpiti e ai loro familiari.