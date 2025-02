Tpi.it - Svezia, sparatoria in una scuola a Örebro: almeno 5 feriti

cinque persone sono rimaste ferite oggi, martedì 4 febbraio 2025, in unaavvenuta intorno alle 13:00 in unadella città di, situata a circa 200 chilometri a ovest della capitale Stoccolma. La notizia è stata confermata dalla polizia svedese, che ha invitato la popolazione a tenersi lontana dalla zona.“Si è verificata unanella”, ha fatto sapere la polizia locale sul proprio sito-web, riferendosi all’istituto Campus Risbergska, nella zona di Västhaga. “È stato confermato che cinque persone sono state colpite da un’arma da fuoco. Nessun agente di polizia è stato ferito”.Le autorità hanno invitato la popolazione “a tenersi lontana dalla zona” delle operazioni di polizia. “Il pericolo non è passato”, hanno fatto sapere gli agenti presenti sul posto.