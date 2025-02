Lapresse.it - Svezia: polizia, morte almeno 10 persone in sparatoria a Orebro

Milano, 4 feb. (LaPresse) – Lasvedese ha confermato in una nuova conferenza stampa che10sononellaavvenuta oggi in una scuola per adulti a. Lasta identificando le vittime. Lo ha affermato Roberto Eid Forest, capo del distretto didi, come riportano i media svedesi.