SUPERPOSITION | Il Thriller Psicologico Che Ridefinisce il Tempo e la Realtà

Un uomo, un orologio, un enigmaraleIl protagonista disi sveglia in una stanza spoglia con un forte mal di testa e un orologio da tasca bloccato sulle 10:07. Senza alcun ricordo di come sia arrivato lì, trova una lettera firmata da sé stesso con un messaggio inquietante: “Non fidarti del. Ogni scelta ha un prezzo.”Nel tentativo di capire cosa stia accadendo, l’uomo esce dalla stanza e si ritrova in una strada familiare, ma qualcosa non torna: le persone sembrano ignorarlo e, in lontananza, intravede sé stesso. Seguendosi, scopre di essere nel giorno in cui sua moglie è scomparsa, un evento che ha segnato la sua vita per sempre.Ma la rivelazione più scioccante arriva quando si accorge che ogni volta che guarda l’orologio, iltorna indietro di dieci minuti, costringendolo a rivivere gli stessi momenti da angolazioni diverse.