Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 4 febbraio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione deldi, 42025. Sono stati invece centrati due '5' che vincono 90.860,40 euro ciascuno. Le schedine vincenti sono state giocate in una tabaccheria di Milano e in un'altra di Cisterna di Latina. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 69,1 milioni di euro. .