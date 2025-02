Lopinionista.it - Super Sema, le avventure della prima supereroina africana

Leggi su Lopinionista.it

La serie racconta su RaiPlay ledi una bambina,, capace di cose straordinarie, proponedo per l’infanzia un modello positivoA partire dal 7 febbraio, RaiPlay ospiterà in esclusiva le nuove puntate di, la serie animata che racconta leeroina. Un progetto nato per offrire alle bambine e ai bambini un modello di riferimento contemporaneo e vicino alla loro realtà, incoraggiandoli a scoprire il poterescienza,tecnologia ematematica, più che quellomagia. La forzastoria ha coinvolto nella sua realizzazione artiste di fama internazionale, tra cui l’autrice Claudia Lloyd e l’attrice premio Oscar per 12 anni schiavo, nonché attivista, Lupita Nyong’o.La serie è ambientata a Dunia, un mondo immaginario ispirato alle città africane: vivace, dinamico, tecnologicamente avanzato, ma anche profondamente radicato nella realtà quotidiana di milioni di bambini.