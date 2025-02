Ilrestodelcarlino.it - Sul treno con la droga: condannato

È statoa tre anni di carcere il 24enne marocchino arrestato a dicembre scorso durante un’operazione di controllo mirata alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti eseguita dagli agenti del Commissariato di San Benedetto che lo hanno trovato in possesso di oltre 53 grammi di eroina purissima. Per l’extracomunitario, difeso dall’avvocato Simone Matraxia, l’accusa aveva chiesto quattro anni. L’operazione antisi è svolta a bordo di unregionale in viaggio da Ancona a Pescara. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento guardingo e circospetto di uno dei due giovani di origine maghrebina presenti nella stessa carrozza, li hanno seguiti dopo che questi sono scesi alla stazione di San Benedetto. Dopo averli bloccati lungo il binario, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione personale, rinvenendo nascosto sotto l’elastico della tuta di uno dei due un involucro incelofanato contenente eroina.