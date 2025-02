Panorama.it - Sul Salva-Milano è scontro interno alla sinistra

fine la mozione presentata dLega relativaleggenon è stata discussa nel Consiglio comunale meneghino svoltosi ieri. Nonostante la richiesta di anticipo della discussione lain seno al Consiglio si è oppostamodifica dell’ordine del giorno, con la capogruppo del Pd, Beatrice Uguccioni che accusa la Lega di “utilizzare strumentalmente” la legge. La bagarre, però, è tutta interna.Ma cos’è questa legge? Trattasi di un progetto di legge approvato dCamera e al momento non ancora calendarizzato per il voto finale al Senato. Esso è stato pensato per risolvere una situazione critica della città di, dove oltre 150 cantieri sono rimasti paralizzati a causa di incertezze normative e indagini su pratiche edilizie. Uno degli aspetti centrali della legge è che essa sancisce la conformità urbanistica ed edilizia di interventi realizzati senza un piano urbanistico precedente, garantendo copertura legale a opere già ultimate o in corso.