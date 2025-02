Biccy.it - Suggerimenti top e flop che Conti ha dato ai Big di Sanremo: “Con lui ho sbagliato”

A Supernova da Alessandro Cattelan, Carloè stato un fiume in piena e ha svelato numerosi aneddoti sul Festival di. Ha confessato anche di averalcuniai Big in gara durante i suoi Festival e lo ha fatto anche quest’anno, ma preferisce non dirli al momento.“Se hoquest’anno? Ora non posso dirli. . In passato sì. A Francesco Gabbani ho modificato Occidentali’s Karma. Dopo il primo ‘Namastè Alè’ aveva puntato molto su quest’ultima parola e la ripeteva spesso dicendo ‘Alè, Alè, Alè’ giocando sul mondo calcistico. Alla fine mi haretta e li ha tolti. Ed è stato un successo“. Un altro successo di Carloè stato con Il Volo. “Il brano Grande Amore era stato proposto da una coppia cantante-soprano fra le Nuove Proposte, ma uno dei due aveva superato l’età per partecipare e così non sono stati presi.