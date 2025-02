Internews24.com - Sucic Inter, l’investimento per il futuro a centrocampo! Chi è il classe 2003?

di Redazioneper il! Chi è il? L’analisi della Gazzetta dello SportCosi la Gazzetta dello Sport su Petar, altro acquisto di questa sessione invernale del calciomercato– «L’, previdente, ha iniziato a fare i compiti prima. Ha cominciato presto il restyling per la mediana edizione 2025-26: l’acquisto di Petar, talentino croato che piaceva a diverse big del Continente, serve a iniziare già adesso la ristrutturazione del reparto che sarà. Cambierà molto nella prossima stagione, visto il mal di pancia di qualcuno e la bocciatura di qualcun altro, ma intanto i nerazzurri hanno anticipato un investimento in perfetto stile Oaktree. Questo centrocampista della Dinamo Zagabria è giovane, sostenibile, futuribile: ormai all’non c’è più spazio per attempati parametri a zero dall’ ingaggio alto, ma bisognerà abituarsi a spese chirurgiche come questa.