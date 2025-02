Internews24.com - Sucic Inter, la cessione del bosniaco fa ricca la Dinamo Zagabria. Quinta uscita più cara: davanti questa leggenda

di Redazione, lacede ai nerazzurri ile mette a segno lapiùdopo quella diÈ stata conclusa dal calciomercatol’operazione, il centrocampista dalla notevole versatilità è in procinto di sbarcare a Milano. I nerazzurri hanno già avviato l’iter per fissare le visite mediche per il giocatore che al momento è infortunato. È in grado dipretare i ruoli di mezzala, mediano nei due o addirittura regista, per lui è pronto un contratto quinquennale. L’accordo con laè stato raggiunto, l’verserà nelle casse del club basco 14 milioni più 2 di bonus. Quella del classe 2003 è lapiùper lacome sottolinea il quotidiano Sportske Novosti.– «I Blues hanno ottenuto di più solo da Joško Gvardiol, Dani Olmo, Marko Pjaca, Luka Modri? e Josip Šutalo con l’aggiunta che perci sarà anche un 10 percento del trasferimento futuro».