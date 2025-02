Inter-news.it - Sucic all’Inter, chi è e come potrebbe giocare con Inzaghi. Ma chi esce in estate?

Leggi su Inter-news.it

L’Inter ha messo a segno un colpo importante per il futuro con l’acquisto di Petardalla Dinamo Zagabria. Il centrocampista croato, nato nel 2003, è considerato uno dei talenti emergenti del calcio balcanico. Mainserirsi nello scacchiere ormai automatico di Simonee chilasciargli il posto in?ACQUISTO PER IL FUTURO – L’Inter ha definitivamente chiuso l’affare per Petar, centrocampista croato di cui si parla molto bene in patria. Parliamo di un calciatore versatile, capace di ricoprire sia il ruolo di regista davanti alla difesa che quello di mezzala, grazie alle sue doti tecniche, alla visione di gioco e alla capacità di gestire il pallone con qualità. Cresciuto nel settore giovanile dello Zrinjski Mostar, è poi passato alla Dinamo Zagabria, club che ha saputo valorizzare molti giovani talenti nel corso degli anni.